 محافظ السويس يعتمد جدول امتحانات المرحلة الإعدادية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ السويس يعتمد جدول امتحانات المرحلة الإعدادية

أميرة محمدين
نشر في: الثلاثاء 6 مايو 2025 - 1:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 مايو 2025 - 1:55 م

اعتمد اللواء طارق الشاذلى محافظ السويس، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثانى للشهادة الإعدادية، خلال اجتماعه بمسئولي التربية والتعليم بالمحافظة لمناقشة استعدادات امتحانات الشهادة الاعدادية.

وأعلن ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، بدء امتحانات الصف الأول والثانى الإعدادى خلال الفترة من ٢٢ مايو إلى ٢٧ مايو الجارى واعتماد جداول المواد غير المضافة للمجموع والتى تجرى فى الفترة من ١٨ إلى ٢٠ مايو.

وأوضح وكيل وزارة التعليم أن امتحانات الشهادة الاعدادية ستبدأ ٣١ مايو وتنتهى ٤ يونيو المقبل، لافتا إلى أن المديرية حريصة على خروج موسم الامتحانات بشكل مميز وتشكيل لجان للمرور على المدارس للتاكد من إعداد لجان الامتحانات بالشكل المطلوب، بما يسمح بتوفير المناخ المناسب للطلاب أثناء تأدية الامتحانات.

وفى السياق ذاته أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس، موعد امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى التى ستجرى فى الفترة من ١٧ مايو حتى ٢٧ مايو الجارى.


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