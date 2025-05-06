جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء فوري لمنطقة مطار صنعاء الدولي

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إنذارًا بإخلاء فوري لمنطقة مطار صنعاء الدولي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «إلى جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي وحفاظًا على سلامتكم، ندعوكم إلى إخلاء منطقة المطار - مطار صنعاء الدولي - بشكل فوري، وتحذير كل من يتواجد بجواركم عن ضرورة إخلاء هذه المنطقة فورًا».

وأضاف: «عدم الإخلاء والابتعاد عن المكان يعرضكم للخطر».

ويأتي هذا التحذير بعدما أعلنت جماعة الحوثي تمكنها من استهداف مطار بن جوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي، مؤكدة إصابة الهدف، في حين توعد وزير الدفاع الإسرائيلي برد «سبعة أضعاف» على الهجوم.