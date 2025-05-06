 الحوثي: عدوان أمريكي إسرائيلي يستهدف منطقة عطان جنوب غرب صنعاء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحوثي: عدوان أمريكي إسرائيلي يستهدف منطقة عطان جنوب غرب صنعاء


نشر في: الثلاثاء 6 مايو 2025 - 4:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 مايو 2025 - 4:16 م

قالت قناة «المسيرة»، التابعة لجماعة الحوثي، إن العدوان الأمريكي الإسرائيلي استهدف منطقة عطان جنوب غرب العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكرت أن «العدوان الأمريكي الإسرائيلي استهدف محطة كهرباء حزيز المركزية بمديرية سنحان في العاصمة»، وذلك في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

وفي وقت سابق، أفادت بـ«استهداف القصف الأمريكي الإسرائيلي لمحطة كهرباء بمديرية بني الحارث في صنعاء، إضافة إلى استهداف مصنع أسمنت عمران جنوب العاصمة اليمنية».

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، إنذارًا لإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي في اليمن، بشكل فوري.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «ندعوكم إلى إخلاء منطقة المطار بشكل فوري»، محذّرًا من أن «عدم الإخلاء والابتعاد عن المكان يعرض الموجودين للخطر».

ومساء الاثنين، شن الجيش الإسرائيلي ضربات عنيفة، استهدفت بنى تحتية للحوثيين في الحديدة غربي اليمن.

وجاءت ضربات الاثنين، غداة إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن استهداف مطار بن جوريون في يافا المحتلة، بصاروخ بالستي فرط صوتي أصاب هدفه بنجاح.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ أُطلق من اليمن، وسقط في منطقة المطار الدولي الرئيسي رغم «عدة محاولات لاعتراضه».

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