 هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب إقليم الحوز المغربي - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 مايو 2025 4:36 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب إقليم الحوز المغربي

الأناضول
نشر في: الثلاثاء 6 مايو 2025 - 4:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 مايو 2025 - 4:26 م

سجل المغرب، الثلاثاء، هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، ضربت إقليم الحوز شمالي المملكة.

وقال ناصر جبور مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء (حكومي) لموقع التلفزيون الحكومي المغربي، إن "الهزة وقعت بالأطلس الكبير لإقليم الحوز ".

وأضاف أن الهزة التي سجلت على عمق 11 كيلومترا، وقعت على الساعة 12.21 ظهرا (11.21 ت.ج.).

وأشار المصدر ذاته أن الهزة لم تخلف أية أضرار على مستوى المنشآت.

وفي 8 سبتمبر 2023، ضرب زلزال قوته 7 درجات عدة مدن مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش (شمال)، وأغادير وتارودانت (وسط)، مخلفا 2960 وفاة و6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير، وفقا لبيانات وزارة الداخلية.

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