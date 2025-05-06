إلغاء جميع الرحلات الجوية بمطار بورتسودان بعد استهدافه بمسيرة

أدت ضربة جوية بمسيّرة، الثلاثاء، على مطار بورتسودان إلى إلغاء كل الرحلات الجوية المجدولة، وفق ما أفاد مسئول في المطار.

وبحسب ما نشره موقع «الراكوبة» السوداني، قال المسئول – الذي طلب عدم كشف هويته - إن «طائرة مسيّرة استهدفت الجزء المدني من مطار بورتسودان وتم إلغاء الرحلات المجدولة»، بعد يومين من تعرض القاعدة العسكرية فيه لهجوم بمسيّرات، ألقى الجيش اللوم فيه على قوات الدعم السريع.

ويعد مطار بورتسودان ثاني أهم مطار في السودان بعد مطار الخرطوم، وتكمن أهميته في كونه المنفذ الجوي الرئيسي للبلاد حاليا ومقر قيادة الجيش والحكومة.

ويمثل الهجوم على بورتسودان تصعيدا خطيرا في مسار الحرب السودانية، ويعكس انتقال المواجهات إلى مناطق كانت حتى وقت قريب بعيدة عن دائرة الاشتباك المباشر، ما ينذر بتعقيدات إضافية على المشهد الإنساني والأمني في البلاد.

وتستخدم الدعم السريع الطائرات المسيّرة منذ خسارتها أراض من بينها كامل مساحة الخرطوم تقريبا، وباتت تشن هجمات على مواقع في عمق مناطق سيطرة الجيش.

وسُمعت انفجارات في ساعة مبكرة الثلاثاء، في أنحاء بورتسودان التي كانت تعد في فترة سابقة ملاذا آمنا.

وأفاد أحد مراسلي «فرانس برس» بسماع دوي انفجارات فجرا وتصاعد سحب الدخان فوق المدينة، من ناحية الميناء ومن مستودع للوقود جنوبا، حيث تستعر حرائق كبيرة منذ الإثنين عقب ضربة بالطيران المسير.

وأسفرت الحرب في السودان عن سقوط عشرات آلاف القتلى وتشريد 13 مليون نسمة فيما تعاني بعض المناطق من المجاعة، وسط «أسوأ أزمة إنسانية» في العالم، بحسب الأمم المتحدة.