جماعة الحوثي بعد الغارات الإسرائيلية: ردنا سيكون مزلزلا ومؤلما

قال مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي بجماعة الحوثي (أعلى سلطة سياسية لدى الحوثيين)، إنه لا تراجع عن إسناد غزة مهما كان الثمن.

ونقلت وكالة سبأ بنسختها الحوثية، عن المشاط قوله إن ما حدث (في إشارة إلى الضربات الإسرائيلية على اليمن) يثبت أن ضرباتهم مؤلمة وستستمر.

وأضاف: «العدوان الإسرائيلي يثبت لشعبنا صوابية تحركه وجهاده، ويطمئنه أكثر عندما يرى أنه في مواجهة أقذر عدو عرفته البشرية».

وتابع: «ردنا بإذن الله سيكون مزلزلًا ومؤلمًا، ولن يكون بمقدار العدو الإسرائيلي والأمريكي تحمله، ولجميع الصهاينة من الآن وصاعداً، الزموا الملاجئ، أو غادروا إلى أوطانكم فوراً، فلن يكون بمقدور حكومتكم الفاشلة حمايتكم بعد اليوم».

واستكمل: «سيُدرك المعتدي أن الثمن الذي سيدفعه باهظاً، ولن يثنينا أي عدوان عن قرارنا المحق في مساندة إخواننا في فلسطين، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة».

وشنت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات على مطار صنعاء الدولي ومناطق أخرى في العاصمة، في ثاني هجوم على اليمن خلال 24 ساعة، ردا على هجوم صاروخي للمتمردين الحوثيين على مطار بن جوريون في تل أبيب.

وأعلن جيش الاحتلال، أنه عطّل مطار صنعاء "بشكل كامل" بفعل غاراته.

جاء ذلك في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة شن غارات جوية على جماعة الحوثي منذ شهر مارس، بهدف حماية مصالحها ولوقف هجمات الجماعة اليمنية ضد الملاحة البحرية.

لكن في تطور مفاجئ، توصل الطرفان لاتفاق لوقف إطلاق النار وهو ما أعلنه الرئيس الأمريكي ترامب، قبل أن تؤكده وزارة الخاجية العمانية.