العراق والإمارات يؤكدان أهمية العمل العربي المشترك

أجرى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مباحثات هاتفية مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وذكر بيان للحكومة العراقية، أن الجانبين بحثا خلال الاتصال مجمل العلاقات بين البلدين، والعمل على تعزيزها، خصوصا في المجالات السياسية والاقتصادية، في ضوء ما جرى من تعاون بنّاء في هذا الاتجاه.

ودعا الجانبان، إلى أهمية العمل العربي المشترك تجاه الأحداث الجارية في المنطقة، ومنها الحرب المستمرة في غزة، التي تسببت بكوارث إنسانية للمدنيين، بجانب التأكيد على إدامة الأمن والاستقرار الإقليميين.