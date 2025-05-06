وصول جميع الكرادلة إلى روما استعدادا لانتخاب خليفة للبابا فرنسيس

وصل جميع الكرادلة المؤهلين لانتخاب رئيس جديد للكنيسة الكاثوليكية إلى روما قبل يومين من بدء المجمع المغلق، ولكن القليل منهم يخاطرون بالتكهن بمدة استمرار عملية التصويت.

وقال رئيس أساقفة الجزائر، الكاردينال جان بول فيسكو، لدى وصوله لحضور أحد آخر الاجتماعات التمهيدية، التي تسمى بالمجمع العام: "أنا مطمئن. أنا متأكد من أننا سنمنح الكنيسة بابا جيدا".

وأضاف فيسكو أن مجال المرشحين صار في الوقت الحالي أكثر انفتاحا مما كان عليه عندما وصل إلى روما.

وأكد أن المطلوب هو "راع"، وهو شخص قادر على تمثيل قيم الإنجيل والدفاع عن السلام.

وبعد غد الأربعاء، سيبدأ 133 من كبار الشخصيات الكاثوليكية عملية انتخاب خليفة البابا فرنسيس، الذي توفي يوم الاثنين في عيد الفصح. وسيعقد المجمع المغلق في كنيسة سيستين.

ويعتبر المرشح الأوفر حظا هو الرجل الثاني الحالي في الكنيسة، بيترو بارولين (70 عاما) من إيطاليا. ومع ذلك، هناك أكثر من عشرة مرشحين قيد المناقشة الآن.

وأثناء المجمع المغلق، وفقا لقواعد الكنيسة، لا يسمح للكرادلة بالاتصال بالعالم الخارجي حتى يتفقوا على بابا جديد بأغلبية الثلثين.

ومن المقرر أن يعقد غدا الثلاثاء اجتماع تحضيري نهائي لكلية الكرادلة، المعروفة باسم التجمع العام، قبل المجمع المغلق بعد غد.



ويمكن للكرادلة الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما والذين لم يعودوا مؤهلين للمشاركة في المجمع، بسبب تجاوزهم الحد الأقصى للسن، أن يحضروا اجتماع الغد.

يذكر أن فرنسيس كان رئيسا لـ 4ر1 مليار كاثوليكي في جميع أنحاء العالم منذ مارس/آذار 2013. وقد توفي عن عمر 88 عاما.



