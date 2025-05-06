إعلام حوثي: العدوان الإسرائيلي استهدف 3 محطات كهرباء ومصنع أسمنت في صنعاء

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قالت قناة «المسيرة»، التابعة لجماعة الحوثي، إن العدوان الإسرائيلي استهدف مطار صنعاء الدولي، و3 محطات كهرباء ومصنع أسمنت في العاصمة اليمنية.

وأضافت في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء، أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي استهدف محطة توزيع كهرباء عصر بمديرية معين جنوب صنعاء.

وفي وقت سابق، وأشارت إلى أن «العدوان الأمريكي الإسرائيلي استهدف محطة كهرباء حزيز المركزية بمديرية سنحان جنوب شرق العاصمة».

وأفادت بـ«استهداف القصف الأمريكي الإسرائيلي لمحطة كهرباء بمديرية بني الحارث في صنعاء، إضافة إلى استهداف مصنع أسمنت عمران جنوب العاصمة اليمنية».

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، إنذارًا لإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي في اليمن، بشكل فوري.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «ندعوكم إلى إخلاء منطقة المطار بشكل فوري»، محذّرًا من أن «عدم الإخلاء والابتعاد عن المكان يعرض الموجودين للخطر».

ومساء الاثنين، شن الجيش الإسرائيلي ضربات عنيفة، استهدفت بنى تحتية للحوثيين في الحديدة غربي اليمن.

وجاءت ضربات الإثنين، غداة إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن استهداف مطار بن جوريون في يافا المحتلة، بصاروخ بالستي فرط صوتي أصاب هدفه بنجاح.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ أُطلق من اليمن، وسقط في منطقة المطار الدولي الرئيسي رغم «عدة محاولات لاعتراضه».