كشف البنك المركزي المصري عن تسجيل أرصدة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي 13.629 مليار دولار بنهاية أبريل مقابل 12.606 مليار دولار بنهاية مارس 2025.



وأضاف المركزي، أن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي سجلت 34.324 مليار دولار بنهاية أبريل مقابل 35.136 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، فيما سجل رصيد حقوق السحب الخاصة نحو 194 مليون دولار بنهاية أبريل 2025.



أعلن البنك المركزي المصري تحقيق صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي لمصر رقما قياسيا جديدا بنهاية أبريل الماضي متجاوزا حاجز الـ48 مليار جنيه لأول مرة في تاريخه.



وقال البنك المركزي، إن صافي الاحتياطات من النقد الأجنبي سجل 48 مليارا و143 مليون دولار بنهاية أبريل الماضي مقارنة مع 47 مليارا و757 مليون دولار بنهاية مارس السابق عليه بزيادة قدرها 386 مليون دولار.



كان احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفع إلى 47.757 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي، مقابل 47.394 مليار دولار في شهر فبراير 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

ويتشكل الاحتياطي النقدي في مصر من احتياطي الدولة من الذهب وعوائد قناة السويس وحصيلة الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.