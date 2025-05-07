البترول تناشد المواطنين الإبلاغ عن أي شكوى تخص سلامة الوقود

قال المهندس معتز عاطف المتحدث باسم وزارة البترول، إن جميع المنتجات البترولية بما في ذلك البنزين المسوق محليًا، تخضع لرقابة وفحوصات دورية دقيقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، على قناة «mbc مصر»، أن هذه الرقابة تأتي ضمن عمليات الإنتاج والتوزيع المختلفة لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية.

وأوضح أنه تم الدفع بمجموعات تفتيش إضافية بعد ما أثير عن جودة منتج البنزين بالأسواق المحلية، مؤكدا أنه تم سحب عينات من البنزين مباشرة من محطات الوقود على مستوى الجمهورية.

وتابع: «نتائج الفحص حتى الآن مطابقة بجميع العينات للمواصفات القياسية المصرية، سواء من مستودعات شركات التوزيع أو شركات التكرير المنتجة».

ووجه رسالة للمواطنين: «أى مواطن عنده شكوى من أي محطة بنزين يقدر يتصل عل الرقم الساخن 16528 ويقدم الشكوى اللي عايزها».

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت وزارة البترول بيانا قالت فيه إنه استمرارًا للمتابعة وإطلاع المواطنين على نتائج ما رصدته الوزارة على بعض منصات التواصل الاجتماعي أمس الاثنين حول ما أثير عن جودة منتج البنزين المطروح بالأسواق المحلية، فإنها تؤكد استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية والفحوصات اللازمة للتحقق من جودة المنتجات البترولية المطروحة للتداول وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

ووجهت الوزارة الشكر للمواطنين الذي تواصلوا عبر الخط الساخن (16528) للإفادة بأية مشكلات تتعلق بمكونات دورة الوقود بالسيارات والموقع الجغرافي لحدوث المشكلة، وجاري فحص هذه الشكاوى وأخذ عينات من المحطات المذكورة بها.

وأوضحت أنه تم تفعيل غرفة الطوارئ التي قامت بالتبعية باتخاذ أربعة إجراءات رئيسية تتمثل في مراجعة جميع مصادر الإمداد المحلية والدولية لمنتج البنزين ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، ومراجعة مستودعات التخزين الرئيسية، وسحب وتحليل عينات من محطات الوقود على مستوى الجمهورية وكذلك إجراء تحليل إضافي لنسبة الكبريت.

وأشارت إلى حصر شحنات الجازولين المستوردة التي تم تفريغها خلال الفترة من 18 أبريل 2025 إلى 3 مايو 2025 بموانئ السويس والإسكندرية، حيث تم مراجعة شهادات التحاليل الخاصة بها وتبين مطابقتها التامة للمواصفات القياسية المصرية.

كما تمت مراجعة شهادات التحاليل لجميع شحنات البنزين المنتجة محليًا من معامل التكرير خلال نفس الفترة، وأثبتت التحاليل مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية.

ولفتت إلى مراجعة شهادات التحاليل الخاصة بالمستودعات الوسيطة المغذية للقاهرة الكبرى وغيرها من المحافظات وأكدت جميع النتائج مطابقة البنزين المطروح للتداول للمواصفات القياسية المصرية.

كما استعانت وزارة البترول والثروة المعدنية بشركات تحليل عينات معتمدة دوليًا وذلك لسحب وتحليل عدد 116 عينة من 42 محطة وقود تغطي مناطق القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس، على أن تتضمن تلك المحطات مناطق جغرافية مختلفة ومحطات تابعة لمختلف شركات التوزيع، وأثبتت نتائج التحاليل مطابقة جميع العينات للمواصفات القياسية المصرية.