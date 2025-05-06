ترامب: لست متأكدا مما يرغب رئيس وزراء كندا في مناقشته خلال اجتماع البيت الابيض

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الإثنين، إنه "غير متأكد" مما يرغب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في مناقشته خلال اجتماعه المرتقب في البيت الأبيض.

وردا على سؤال من صحفي حول الاجتماع المقرر عقده مع كارني اليوم الثلاثاء، قال ترامب: "هو قادم لرؤيتي، ولست متأكدا مما يريد الحديث عنه. أعتقد أنه يريد إبرام صفقة. الجميع يريد ذلك".

وكان كارني، الذي فاز في الانتخابات التي جرت في 28 أبريل مدفوعا بموقفه الحاد المناهض لترامب، قد صرح بأن الاجتماع سيركز على الرسوم الجمركية والعلاقات الثنائية بين البلدين الجارين.

وهدد ترامب مرارا بضم كندا كولاية أمريكية رقم 51. كما فرض رسوما جمركية مرتفعة على الدولة المجاورة التي تعتمد اقتصاديا بشكل كبير على علاقتها التجارية مع الولايات المتحدة.

وأثارت تصريحات ترامب بشأن الضم غضبا واسعا. وفي مقابلة تلفزيونية نهاية الأسبوع، أوضح ترامب أن استخدام القوة العسكرية "ليس خيارا مطروحا بالنسبة له"، وقال إن من "غير المرجح للغاية" أن تصل الأمور إلى تدخل عسكري من قبل بلاده.

وبعد فوز حزبه الليبرالي في الانتخابات البرلمانية الأسبوع الماضي، تعهّد كارني بمواجهة حازمة لسياسات الحكومة الأمريكية العدائية.

وقال كارني في خطاب النصر: "الرئيس ترامب يحاول كسرنا حتى يتمكن من امتلاكنا، وهذا لن يحدث أبدا، ولن نسمح به".

وأضاف: "عندما أجلس مع الرئيس ترامب، سيكون ذلك لمناقشة مستقبل العلاقة الاقتصادية والأمنية بين دولتين ذات سيادة، ونحن نعلم تماما أن لدينا العديد من الخيارات الأخرى غير الولايات المتحدة لبناء الازدهار لجميع الكنديين".





