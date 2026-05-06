سكرتير عام جنوب سيناء يبحث خطة الاستعداد لامتحانات الشهادات العامة

عقد اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا اليوم الأربعاء، بحضور المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء المدن، ومديري المديريات الخدمية، لإعلان البدء في تنفيذ البروتوكول السنوي الخاص بتأمين وتنظيم امتحانات الثانوية العامة والشهادة الإعدادية وشهادة الدبلومات الفنية، والتنسيق بين كل المديريات؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، لضمان سير عملية الامتحانات في انضباط.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض المهام الموكلة لكل جهة، وتكليف مديرية الصحة وهيئة الإسعاف برفع درجة الاستعداد القصوى، وتوفير الأطقم الطبية داخل اللجان، مع تواجد سيارات الإسعاف في نقاط ارتكاز قريبة للتدخل السريع.

ووجه السكرتير العام، بضرورة متابعة جاهزية المدارس من حيث المرافق: "مياه، كهرباء"، وتكثيف أعمال النظافة حول المحيط المدرسي، وتجهيز استراحات المعلمين لتوفير كل سبل الراحة لهم.

وأكد أن جميع مديريات المحافظة تعمل كنسيج واحد لتطبيق البروتوكول، لتوفير أجواء هادئة وآمنة للطلاب، مشيرًا إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الموقف في كل مدن المحافظة على مدار الساعة، وتذليل أي عقبات فور ظهورها، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مثالية لطلاب الشهادات المختلفة.