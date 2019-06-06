الكوميديا رهان «سبع البرمبة» و«محمد حسين».. «حملة فرعون» تغازل الشباب بـ«الأكشن»

تشهد دور السينما منافسة ساخنة على كعكة عيد الفطر المبارك، والتى يتقاسمها هذا الموسم خمسة أفلام يسعى كل منها لاحتلال الصدارة واقتناص أكبر قدر من عائدات شباك التذاكر، والذى حقق فى أول يوم عرض ما يقرب من خمسة ملايين جنيه، فيما تضم قائمة أفلام العيد لموسم 2019 كلا من «الممر»، «كازابلانكا»، «حملة فرعون»، «سبع البرمبة»، «محمد حسين».

ووفق التقديرات الأولية يأتى فى المركز الأول فيلم «كازابلانكا»، والذى وصلت عائداته فى اليوم الأول إلى مليون و345 ألفا 908 جنيهات.

الفيلم بطولة أمير كرارة الذى أصبح أحد فرسان الشاشة الذى يتم الرهان عليه لتحقيق الإيرادات، ويشاركه البطولة أسماء كبيرة منهم عمرو عبدالجليل، وغادة عادل، ودلال عبدالعزيز، ومحمود البزاوى، وإياد نصار، وأحمد داش، وإخراج بيتر ميمى، والعمل من تأليف هشام هلال.

فيلم «كازابلانكا» الذى يعتمد على إنتاج ضخم وحشد من النجوم كان قد بدأ المنافسة على إيرادات عيد الفطر مبكرا بطرحه فى جميع دور العرض بدءا من حفلة 9 مساء يوم وقفة عيد الفطر.

ويأتى فيلم «الممر» كمنافس قوى بشباك تذاكر، ويحتل فى المركز الثانى حتى أشعار آخر، وحقق العمل فى اول يوم عرض إيرادات قدرها 964 ألفا 649 جنيها، ويراهن الفيلم فى منافسته على اختلافه عن السائد فى دور العرض، وأسماء نجومه أحمد عز، وهند صبرى، ومحمد فراج، ومحمد جمعة، أحمد وصلاح حسنى، وإياد نصار، وأحمد رزق، ومؤلفه ومخرجه شريف عرفة.

ويأتى فيلم «سبع البرمبة»، فى المركز الثالث، والذى حقق فى أول يوم عرض بشباك تذاكر إيرادات تقترب من النصف مليون جنيه.

يراهن صناع العمل على الكوميديا التى تمثل إحدى السمات السائدة فى مواسم عيد الفطر من كل عام، وكذلك على اسم بطل الفيلم رامز جلال الذى كان حاضرا بقوة على شاشة رمضان، وذلك عبر برنامج المقالب الذى أصبح أحد معالم الشاشة الصغيرة فى الشهر الكريم.

ويشارك فى بطولة الفيلم أيضا بيومى فؤاد، ومحمد ثروت، وبدرية طلبة، وجميلة عوض، ونور قدرى، ومها أبو عوف، وهو من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.

ويحتل المركز الرابع فيلم «حملة فرعون»، والذى وصلت إجمالى إيراداته فى شباك التذاكر 255 ألف جنيه، والفيلم ينتمى إلى أعمال الإثارة والحركة «الأكشن» والتى تجذب شريحة الشباب، ويشارك فى بطولة الفيلم النجم عمرو سعد، ومحمد لطفى، ورامز أمير، وروبى، ومحمود عبدالمغنى، ومايك تايسون، والعمل من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رءوف عبدالعزيز.

وجاء فى المركز الأخير الفيلم الكوميدى «محمد حسين»، محققا إيرادات قدرها 98 ألف جنيه.

والفيلم بطولة محمد سعد، وسمير صبرى، ومى سليم، ومحمد ثروت، ونبيل عيسى، والفيلم من تأليف شريف عادل، وإخراج محمد على.