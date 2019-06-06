الإمارات: نتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث في السودان وندعو لتغليب الحكمة

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قالت الإمارات إنها "تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث في السودان، وتؤكد أهمية استئناف الحوار بين قواه المختلفة".

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبو ظبي، في بيان صباح اليوم الخميس، إن "دولة الإمارات تتابع بقلق واهتمام بالغ تطورات الأحداث في جمهورية السودان الشقيقة".

وأضافت: "تأمل دولة الإمارات في تغليب منطق الحكمة وصوت العقل والحوار البناء لدى الأطراف السودانية كافة، بما يحفظ أمن السودان واستقراره ويجنب شعبه العزيز كل مكروه ويصون مكتسباته ومقدراته ويضمن وحدته".

وأكدت دولة الإمارات "أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة لتحقيق آمال وتطلعات شعب السودان الشقيق".

وشددت الإمارات على موقفها الثابت الداعم للسودان وشعبه وكل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره ويعود عليه بالخير، متمنية أن يتجاوز السودان سريعا الظروف التي يمر بها.