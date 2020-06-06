أمر قضائي لشرطة دنفر بالتوقف عن استخدام القوة غير الفتاكة ضد المحتجين

أمر قاضي محكمة جزئية بالولايات المتحدة شرطة دنفر أمس الجمعة، بالكف عن استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وأدوات القوة الأخرى "الأقل فتكا" مثل القنابل الضوئية ضد المحتجين في المدينة.

ويأتي هذا القرار ردا على دعوى قضائية محلية أقامها أمس الأول الخميس، في محكمة دنفر الجزئية محتجون يشتكون من القوة المفرطة التي استخدمها رجال الشرطة خلال المظاهرات العامة عقب موت رجل أسود أعزل إثر احتجاز الشرطة له في منيابوليس، وفقا لوكالة رويترز.

وقال تايرون كامبل وهو متحدث باسم شرطة دنفر، إن الشرطة ستلتزم بقرار القاضي.

وأطلقت وفاة جورج فلويد في منيابوليس، إثر احتجاز الشرطة له بسبب اتهامه بجريمة لا ترتبط بالعنف، شرارة احتجاجات في عدة مدن بالبلاد على استخدام الشرطة للقوة.

وأظهر تسجيل مصور للاعتقال ضابطا وهو يضغط بركبته على رقبة فلويد لما يقارب تسع دقائق.