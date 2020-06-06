وزير الخارجية الفرنسي يهنئ شكري على الجهود التي بذلتها مصر بشأن الملف الليبي

هنأ وزير الخارجية الفرنسي إيف جان لودريان، السفير سامح شكري، وزير الخارجية، على الجهود التي بذلتها مصر بشأن الملف الليبي، مرحبًا بالنتائج التي تحققت اليوم والتي تهدف إلى الوقف الفوري للقتال واستئناف مفاوضات السلام في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة بصيغة 5+5.

ونقلًا عن موقع «الخارجية الفرنسية»، أعرب «لودريان» عن دعمه لهدف استئناف العملية السياسية على هذا الأساس تحت رعاية الأمم المتحدة وضمن المعايير المتفق عليها في مؤتمر برلين، مشددًا على أهمية تحقيق وحدة المؤسسات الليبية بما في ذلك ما يتعلق بالمؤسسات المالية وتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وعبر وزير الشؤون الخارجية الفرنسي عن عزمه على المساهمة في كل هذه الأهداف، استمرارًا للجهود التي تبذلها فرنسا للسماح بإعلان استئناف المفاوضات في إطار اللجنة 5 + 5، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تذهب إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والوصول السريع إلى وقف إطلاق النار.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، مبادرة «إعلان القاهرة» التي تمهد لعودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا وتدعو للتخلي عن النزاع العسكري واللجوء إلى الحوار الليبي بين جميع الأطراف.

ويضم «إعلان القاهرة» مقترحات بإعلان وقف إطلاق النار في عموم ليبيا اعتبارًا من الاثنين، الثامن من يونيو، وتجديد الدعوة إلى استئناف مفاوضات السلام في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة بصيغة 5+5.

ويقضي الإعلان بإلزام كافة الجهات الأجنبية بـ«إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الوطني من الاضطلاع بمهامه الأمنية».

وتنص المبادرة على تشكيل مجلس رئاسي منتخب مع ضمان تمثيل عادل لكل أقاليم ليبيا الثلاثة لإدارة الحكم وإجراء انتخابات نزيهة وتوزيع عادل وشفاف على كافة المواطنين، مشددة على ضرورة اعتماد إعلان دستوري ينظم العملية السياسية في البلاد.