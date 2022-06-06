الإصابة تجبر زفيريف على الانسحاب من بطولة هاله للتنس

أعلن نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف انسحابه رسميًا من بطولة هاله، التي ستقام على الملاعب العشبية الأسبوع المقبل بألمانيا.

ويأتي قرار زفيريف في أعقاب تعرضه لإصابة بالغة في كاحل القدم، خلال مشاركته الأخيرة في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس).

وقال رالف فيبر، مدير البطولة، اليوم الاثنين "بالطبع كنا نرغب في رؤية زفيريف وهو يلعب في هاله لكن من المهم الآن أن يتعافى مرة أخرى قريبًا".

وسبق لزفيريف، المصنف الثالث عالمياً، الحصول على مركز الوصيف في هاله عامي 2016 و2017 ، كما صعد مرتين للمباراة النهائية في منافسات الزوجي هناك.

وتعرض زفيريف لإصابة شديدة في الكاحل خلال لقائه مع رافاييل نادال بدور الثمانية في رولان جاروس، ليشق النجم الإسباني المخضرم طريقه نحو التتويج باللقب للمرة الرابعة عشر في تاريخه، عقب فوزه على النرويجي كاسبر رود في المباراة النهائية أمس الأحد، ليعزز رقمه القياسي كأكثر اللاعبين فوزا بالبطولة العريقة برصيد 14 لقبا.

أكد زفيريف أن العديد من الأربطة تعاني من التمزق، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك خططا لمزيد من الفحوصات الطبية. ولا يعرف فترة غيابه عن الملاعب.