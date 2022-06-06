إيران تهدد الساعين لإصدار قرار ضدها في الوكالة الدولية بتحمل العواقب

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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن الدول الغربية التي تسعى باتجاه إصدار قرار ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستتحمل المسؤولية عن "العواقب".

وتسعى دول أوروبية والولايات المتحدة لتوجيه اللوم لإيران خلال أعمال اجتماعات الوكالة الدولية، وسط تعثر المفاوضات النووية معها.

وكتب أمير عبداللهيان، على موقع تويتر :"من يدفعون لإصدار قرار ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتحملون المسؤولية عن العواقب".

وأضاف :"إننا نرحب بأي اتفاق جيد وقوي ودائم، وهو أمر في المتناول اليوم إذا تحلت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) بالواقعية".

وذكر أنه أجرى مشاورات مع جوزيب بوريل مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي حول كيفية المضي قدما في مفاوضات فيينا المتعثرة.