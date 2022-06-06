وزير الخزانة البريطاني يشير لاحتمال فرض ضريبة استثنائية على شركات إنتاج الكهرباء

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ألمح وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك، إلى احتمال الإعلان عن قرار فرض ضريبة جديدة على الأرباح الاستثنائية لشركات توليد الكهرباء في بريطانيا خلال أسابيع.

وقال سوناك في كلمة له أمام البرلمان البريطاني، إن الحكومة تعمل "بشكل عاجل" مع شركات الطاقة لتحديد نطاق الأرباح الاستثنائية التي ستخضع لمثل هذه الضريبة.

وردا على سؤال عما إذا كان البيان بشأن الضريبة سيصدر خلال أسابيع أو شهور، قال سوناك" ليس خلال شهور" بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف أن الإعلان بشأن الضريبة الجديدة سيصدر "في أقرب وقت ممكن بعد الانتهاء من العمل".

كانت الحكومة البريطانية قد قررت في الشهر الماضي فرض ضريبة بنسبة 25% على أرباح شركات النفط التي تعمل في بحر الشمال، بهدف تمويل برامج الدعم الحكومي للأسر الفقيرة في مواجهة ارتفاع نفقات المعيشة.

وتتجه الأنظار حاليا إلى شركات توليد الكهرباء مثل إس.إس.إي والتي أعلنت ارتفاع أرباحها، كجزء بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والذي أدى إلى زيادة أسعار الكهرباء.