مبابي وفينسيوس وهالاند يتصدرون قائمة اللاعبين الأكثر قيمة مالية عالميا

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أكد تقريرلمركز الدراسات الدولية الرياضية، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينسيوس جونيور والنرويجي إرلينج هالاند، هم اللاعبون الأكثر قيمة مالية في عالم كرة القدم.

ويأتي مبابي في المركز الأول كأعلى قيمة مالية، وذلك بعدما قدم موسما رائعا مع باريس سان جيرمان وتواجد في 60 هدفا (سجل 39 وصنع 21) في 46 مباراة شارك بها في كل البطولات.

وفاز فينسيوس بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، فيما انتقل هالاند من بوروسيا دورتموند الألماني إلى مانشستر سيتي الإنجليزي بعدما سجل 86 هدفا في 89 مباراة مع الفريق الألماني.

ورفض مبابي الانتقال إلى ريال مدريد ليوقع على عقد جديد لمدة ثلاثة أعوام أخرى مع باريس سان جيرمان الشهر الماضي، فيما تقدر قيمة اللاعب الفائز بكأس العالم بمبلغ 6ر205 مليون يورو (220 مليون دولار) وفقا للتقرير .

ويأتي النجم البرازيلي فينسيوس في المركز الثاني بقيمة 5ر185 مليون يورو، فيما تبلغ قيمة هالاند 9ر152 مليون يورو رغم أنه كلف مانشستر سيتي مبلغ 60 مليون يورو فقط وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده.

ويقول التقرير: النموذج الإحصائي لتقدير صفقات انتقالات اللاعبين في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، جاء بناء على عينة شملت 1790 عملية انتقال بين يوليو عام 2012 يناير عام "2020.

وجاءت قائمة اللاعبين الأكبر قيمة مالية وفقا للتقرير كالتالي:-

1 – كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 6ر205 مليون يورو (7ر175 مليون جنيه إسترليني)

2 – فينسيوس جونيور (ريال مدريد) 5ر185 مليون يورو (3ر158 مليون جنيه إسترليني)

3- إرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند) 9ر152 مليون يورو (4ر130 مليون جنيه إسترليني)

4 – بيدري (برشلونة) 1ر135 مليون يورو (4ر115 مليون جنيه إسترليني)

5- جود بلينجهام (بوروسيا دورتموند) 7ر133 مليون يورو (2ر114 مليون جنيه إسترليني)

6- فيل فودين (مانشستر سيتي) 124 مليون يورو (9ر105 مليون جنيه إسترليني)

7- فرينكي دي يونج (برشلونة) 5ر112 مليون يورو (1ر96 مليون جنيه إسترليني)

8- لويس دياز (ليفربول) 1ر110 مليون يورو (94 مليون جنيه إسترليني)

9- روبن دياز (مانشستر سيتي) 6ر109 مليون يورو (6ر93 مليون جنيه إسترليني)

10- فيران توريس (برشلونة) 5ر109 مليون يورو (5ر93 مليون جنيه إسترليني)