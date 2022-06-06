السجن لـ 4 متهمين باستعراض القوة وقتل مواطن بمنشأة ناصر

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة 4 متهمين بقتل مواطن واستعراض القوة وحيازة أسلحة بيضاء بمنطقة منشأة ناصر، بالسجن المشدد.

وجاء الحكم معاقبة كل من "م.س" و"أ.ع" و"م.س"، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة "أ.ح" بالسجن لمدة سبع سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي، وعضوية المستشارين محمد محمود شعبان ووليد عبد الرؤوف المندراوي، وأمين سر رفاعي فهمي رفاعي.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم استعرضوا وآخرين مجهولين القوة ولوحوا بالعنف ضد 7 مواطنين وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذي مادي ومعنوي بهم والإضرار بممتلكاتهم وتكدير أمنهم وسكينتهم والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم قتلوا المجني عليه "م.أ" عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد، وحيازة سلاح ناري بندقية خرطوش واطلق المتهم الثاني صوبه عياراً نارياً قاصداً من ذلك إزهاق روحه ، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد الباقين علي مسرح الجريمة للشد من أزره.

وتضمنت الاتهامات الموجه للمتهمين بأمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء أدوات زجاجات فارغة وحجارة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.