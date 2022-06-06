انفجارات في كييف للمرة الأولى منذ أبريل

قالت سلطات كييف إن عدة انفجارات وقعت في العاصمة الأوكرانية اليوم الأحد دون وقوع إصابات بينما أسقطت قوات الدفاع الجوي صاروخا روسيا آخر في المنطقة. وكانت آخر مرة ضربت فيها كييف في نهاية أبريل.

ولا يزال الوضع في منطقة لوهانسك شرقي البلاد، حيث تواصل القوات الروسية اقتحام مدينة سيفيرودونيتسك، "صعبا للغاية"، حسبما قال الحاكم سيرهي هايداي على تليجرام.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده ستوسع هجماتها إذا تلقت أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى، مضيفا أن المناقشات حول إمدادات الأسلحة الجديدة تهدف إلى توسيع نطاق الحرب، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.