روسيا: نحتفظ بحقنا في قصف مراكز صنع القرار بعد تسليم كييف صواريخ جديدة

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن لدى روسيا الحق في ضرب مراكز صنع القرار التي خولت استخدام راجمات الصواريخ بعيدة المدى، حسبما أفاد الموقع الإخباري لقناة (أرتي بالعربي) الروسية.

وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن اليوم الإثنين: "لا نحتفظ فقط بحقنا في إبعاد تهديد النازيين عن روسيا وجمهوريتي دونباس إلى مسافة تساوي مسافة التدمير المحتملة للصواريخ الجديدة، ولكن أيضا لضرب مراكز اتخاذ القرارات الإجرامية باستخدام مثل هذه الأنواع من الأسلحة".

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من أنه إذا تلقت كييف صواريخ بعيدة المدى، فإن روسيا ستضرب مواقع كانت خارج دائرة أهدافها في أوكرانيا حتى الآن.

واعتبر بوتين أن توريد الصواريخ الأمريكية إلى أوكرانيا لا يغير شيئا في الحقيقة، إذ أنه كانت لدى كييف صواريخ ذات نفس المدى، والتوريدات الجديدة ليست ببساطة إلا "تعويضا عن الخسائر" التي تكبدتها قوات كييف.