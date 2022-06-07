بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا هجوم الكنيسة الكاثوليكية في نيجيريا

الفاتيكان اليوم الاثنين أن البابا فرنسيس رفع الصلوات على نية ضحايا الهجوم، الذي وقع على كنيسة كاثوليكية في نيجيريا وعائلاتهم.

يذكر أن الهجوم الذي وقع أمس الأحد على الكنيسة الواقعة بولاية أوندو جنوبي نيجيريا أسفر عن مقتل ما يصل إلى 100 شخص.

وأرسل الكرسي الرسولي برقية إلى أسقف ولاية أوندو كتب فيه أن "قداسته شعر بحزن عميق عندما علم بالهجوم المروع على كنيسة القديس فرنسيس كسفاريوس الكاثوليكية في مدينة أوو".

وكتب أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين –الشخصية الثانية بعد البابا فرنسيس في الفاتيكان- في البرقية التي نُشِرت اليوم أن رأس الكنيسة الكاثوليكية يصلي أيضا من أجل توبة هؤلاء الذين أعمتهم الكراهية والعنف حتى يعودوا إلى طريق السلام.

كان أشخاص مدججون بالسلاح اقتحموا الكنيسة في عيد العنصرة أثناء القداس أمس وأطلقوا الرصاص بشكل عشوائي وفجروا عبوات ناسفة.