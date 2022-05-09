شباب النواب تناقش توقف تنفيذ المنشآت الشبابية في سوهاج

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب، بشأن بعض المشكلات التي تواجه مراكز الشباب في عدد من المحافظات.

وبدأت اللجنة اجتماعها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رقية عبد العزيز الهلالي بشأن إنشاء نادي رياضي متكامل لمدينة المنشأة بمحافظة سوهاج، والتي أوضحت أن مدينة المنشأة من أكبر مدن محافظة سوهاج، من حيث عدد السكان، مشيرة إلى حاجة المدينة لإنشاء نادي رياضي متكامل نظرًا لصغر مساحة مركز الشباب الموجود بالمدينة، ووجود نادى رياضي واحد لا تتسع مساحته لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، فضلاً عن احتياج الشباب إلى متنفس بعيد عن وسط المدينة والازدحام الشديد.

وأكدت اللجنة توافر قطعة أرض أملاك دولة تتعدى مساحتها الخمسة أفدنة على نهر النيل داخل نطاق المدينة تصلح لهذا الغرض الرياضي الترفيهي، ويمكن الاستفادة منها وتخطيطها للكثير من الأغراض الرياضية حفاظًا عليها من التعديات.

وردًا على موضوع طلب الإحاطة، أفاد عصام أبو زيد، مدير عام الادارة العامة للاستثمار بوزارة الشباب والرياضة، بأنه قد صدر قرار وزير الشباب والرياضة رقم (671) لسنة 2017، والخاص بضوابط إشهار الأندية الرياضية والمتضمن توافر قرار تخصيص من الجهة الحكومية المالكة للأرض، أو عقد ملكية مسجل بالشهر العقاري سواء بالشراء أو التبرع أو التنازل النهائي لصالح النادي موثقًا بالشهر العقاري.

وأشار أبو زيد إلى أنه لم يرد لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج أية طلبات فى هذا الشأن وأن دور المديرية يأتي بعد موافقة وزير الشباب والرياضة على الملف الخاص بإشهار النادي بعض استيفاء ضوابط الإشهار الواردة بالقرار المشار إليه والذي يُقدم بكافة المستندات المطلوبة وسداد رسوم الشهر المقررة للجهة الإدارية المركزية بوزارة الشباب والرياضة.

كما ناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة الثانى المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس بشأن تأخر التنفيذ لبعض ملاعب ومراكز الشباب (مركز شباب فؤاد عباس سوروملعب خماسي- مركز شباب الحما الخماسي) بمحافظة سوهاج، حيث أشار إلى أنه تم تكليف شركة المدن للخدمات الشبابية والرياضية- المتعاقد معها من قبل وزارة الشباب والرياضة.

وردًا على موضوع طلب الإحاطة، أفاد الدكتور أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بأن التأخر في تنفيذ الملاعب موضوع طلب الإحاطة يرجع إلى أزمة التضخم وارتفاع الأسعار في مارس 2022، مما أدى الى إسناد إنشاء السور والملعب الخماسي لمركز شباب فؤاد عباس للهيئة العربية للتصنيع وجاري العمل عليه، أما بالنسبة لمركز شباب الحما فقد تم إدراج الملعب ضمن خطة العام المالي 2022/ 2023.

وفى نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة برئاسة الدكتور محمود حسين، بالنسبة لطلب الإحاطة الأول المقدم من النائب رقية عبد العزيز الهلالي بشأن إنشاء ناد رياضي متكامل لمدينة المنشأة بمحافظة سوهاج، وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتخصيص قطعة الأرض من وزارة الموارد المائية والرى لصالح وزارة الشباب والرياضة لإنشاء النادي الرياضى محل طلب الإحاطة، حتى يجد الشباب متنفسًا يستطيع من خلاله ممارسة الرياضة وتفريغ طاقاته وحمايته من الانحراف.