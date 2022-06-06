الرئيس التونسي يصدر مرسوما بتعيين 13 واليا جديدا في مختلف أنحاء البلاد

استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 6 يونيو 2022 بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، ووزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين.
وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، مساء الاثنين، تطرق اللقاء إلى الوضع العام في البلاد، وإلى الجهود المبذولة لإنجاح استفتاء يوم 25 يوليو 2022، من أجل إنشاء جمهورية جديدة.
كما تم التعرّض إلى ضرورة إرساء مؤسسة فداء في أقرب الأوقات، وإلى أهمية أن تشرع المؤسسة المعنية بالصلح الجزائي في عملها في نطاق الشفافية التامة حتى تعود أموال الشعب إلى الشعب.
وقرّر رئيس الجمهورية التونسية تعيين 13 واليا جديدا في مختلف أنحاء البلاد، كما يلي:
- منذر سيك علي، والي بولاية المنستير.
- خالد النوري، والي بولاية أريانة.
- محمّد العشّ، والي بولاية زغوان.
- نبيل الفرجاني، والي بولاية سوسة.
- رضا الركباني، والي بولاية القصرين.
- حافظ الفيتوري، والي بولاية تطاوين.
- عبد الحليم حمدي، والي بولاية سيدي بوزيد.
- سمير كوكة، والي بولاية جندوبة.
- صباح ملاك، والية بولاية نابل.
- مصباح كردمين، والي بولاية قابس.
- وليد العباسي، والي بولاية سليانة.
- فاخر الفخفاخ، والي بولاية صفاقس.
- محمد الطيب الخليفي، والي بولاية قبلي.
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