أوكرانيا تعلن سيطرتها على نصف سيفيرودونيتسك

تصدى الجيش الأوكراني للقوات الروسية ليسيطر على نصف مدينة سيفيرودونيتسك الرئيسية في شرق البلاد، وفق ما أعلن مسؤولون محليون، بينما زار الرئيس فولوديمير زيلينسكي قواته على خط الجبهة دعماً "لأبطال" بلاده.

وبينما تستعر المعارك للسيطرة على سيفيرودونيتسك التي تحمل أهمية استراتيجية على اعتبارها أكبر مدينة في منطقة لوجانسك غير خاضعة للسيطرة الروسية، تعهدت دول غربية إرسال مزيد من الأسلحة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلنت بريطانيا أنها سترسل، على غرار الولايات المتحدة، قاذفات صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، في تحد للتحذيرات التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تزويد كييف بأسلحة متطورة.

وتعد المكاسب الأوكرانية في سيفيرودونيتسك التي أعلن عنها حاكم منطقة لوجانسك سيرجي جايداي، تقدما مهما لقوات كييف التي واجهت في وقت سابق خطر إخراجها من المدينة.

وقال جايداي على تطبيق "تلجرام" إن "قواتنا المسلحة طهرت نصف سيفيرودونيتسك وتتقدم"، لكنه حذر في تسجيل مصور في المنشور ذاته من تحرك روسي كبير في المدينة الصناعية يبدو وشيكاً.