رئيس وزراء العراق يبحث مع وزيري خارجية مصر والأردن التعاون المشترك

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، مع وزيري الخارجية سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، سبل تعزيز علاقات التعاون الثلاثي في مجالاتها المختلفة، خاصة في مشروعات التعاون الاقتصادي والتجاري.

ويأتي اللقاء، في إطار الزيارة التي يُجريها حاليًا الوزيران شكري والصفدىً إلى العاصمة العراقية بغداد؛ لبحث البناء على ما تحقق من زخم في إطار القمم التي تجمع القيادة السياسية في مصر والأردن والعراق، وما يصدر عنها من تكليفات بالمُضي قدمًا في تعزيز أواصر العلاقات في كافة المجالات والمشروعات التي تحقق التنمية المشتركة، وعلى نحو يضمن المردود المباشر والناجز لتلك المشروعات على شعوب الدول الثلاث.

وصرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ بأن اللقاء شهد أيضًا تبادلًا للرؤى إزاء أبرز التطورات الإقليمية والدولية، وعكس اهتمامًا مُتبادلًا بضرورة مواصلة العمل على تضافر الجهود إزاء مُختلف التحديات التي تواجه المنطقة العربية، وسبل تغليب الحلول السياسية لها.

من جانبهما، جدَّد وزيرا خارجية مصر والأردن التأكيد على الحرص الذي توليه القاهرةُ وعمَّان لأمن واستقرار العراق الشقيق، في إطار ما يجمع مصر والعراق والأردن من وشائج أخوية على المستويين الرسمي والشعبي.

في السياق، استقبل رئيس جمهورية العراق برهم صالح، اليوم، وزيري الخارجية شكري والصفدي.

ووصل شكري والصفدي، في وقت سابق اليوم، إلى بغداد، حيث تأتي الزيارة في ضوء الحرص على دورية التنسيق والتشاور بين ⁧‫مصر‬⁩ والأردن‬⁩ و⁧‫العراق‬⁩ حيال المُستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، فضلًا عن بحث تعزيز مجمل أُطر التعاون في إطار آلية التعاون الثلاثي، ودعمًا لاستقرار العراق وشعبه الشقيق.