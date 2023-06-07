أمريكا تسعى لمعرفة ما حدث في تدمير سد كاخوفكا جنوبي أوكرانيا

تتوقع الحكومة الأمريكية تعرض شعب أوكرانيا والمنطقة "لضرر جسيم" عقب تدمير سد كاخوفكا جنوبي أوكرانيا.

وقال مدير الاتصالات في مجلس الأمن القومي جون كيربي في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء: "نعلم أن هناك ضحايا، بما في ذلك احتمال الكثير من الوفيات رغم أن هذه تقارير مبكرة ولا يمكننا تحديد عدد الوفيات الآن".

وأضاف: "لا يمكننا أن نقول بشكل قاطع ما حدث في هذه المرحلة".

وتابع أنه يتم اطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مجريات الأحداث.

وتتهم أوكرانيا روسيا بنسف السد، مما تسبب في فيضان كبير.

وتحتل روسيا منطقة المحطة الكهرومائية، من جهة أخرى، تزعم موسكو أن القوات الأوكرانية هي التي قصفت المحطة.

وأكدت الحكومة الأمريكية اليوم أيضا، أن روسيا كانت تسيطر على المحطة الكهرومائية خلال الانفجار.

وأوضح كيربي: "نبذل قصارى جهدنا لتقييم هذه التقارير".

وحذر أنه إضافة إلى فقدان الأرواح، فإن تدمير محطة الطاقة يمكن أن يكون له تأثير مدمر على أن الطاقة في أوكرانيا.