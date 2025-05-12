محمود عبدالسميع: سميحة أيوب أكدت لي حضورها لتكريمها من مهرجان العودة السينمائي الدولي

صرح مدير التصوير محمود عبدالسميع رئيس جمعية الفيلم بأنه تواصل مع الفنانة سميحة أيوب لإبلاغها بتكريمها في حفل افتتاح الدورة التاسعة للمهرجان الفلسطيني "العودة السينمائي الدولي"، الخميس المقبل، وعرض فيلمها الوثائقي "سيدة المسرح العربي" للمخرج أشرف فايق، وأكدت حضورها رغم حالتها الصحية.

وقال محمود عبدالسميع، في تصريحات خاصة لـ"الشروق": سميحة أيوب أكدت لي رغبتها في الحضور والمشاركة في هذا الحدث الفني الهام، فمن لا يعرف فهذا المهرجان الذي يحتفل بدورته التاسعة هذا العام يقام في نحو 30 دولة أوربية وعربية في نفس الوقت، كما يقام في الضفة الغربية بفلسطين وغزة رغم الحرب، حيث تقام فعالياته فوق الأنقاض والركام، وهذا العام يشهد أول تعاون بيننا كجمعية الفيلم والمهرجان دعما للشعب الفلسطيني الأصيل، حيث كان يتم افتتاحه في مقر اتحاد المرأة، لكننا رحبنا باستضافته بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، ويقام الحفل بمركز الإبداع بساحة دار الأوبرا المصرية".



جدير بالذكر أن حفل الافتتاح يشهد فقرة غنائية لفرقة كورال عباد الشمس الفلسطيني، وتكريم نخبة من الفلسطينيين القائمين بالمهرجان، والفنانين المصريين على رأسهم الفنانة سميحة أيوب، والمخرج علي بدرخان، وأحمد ماهر، وأعضاء الهيئة الاستشارية العليا للمهرجان وآخرين.



يشار إلى أن مهرجان العودة السينمائي الدولي تنطلق دوراته سنوياً تزامناً مع إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية في شهر مايو من كل عام؛ لتسليط الضوء على أهمية هذه الذكرى للفلسطينيين حدث يضم مشاركات دولية عديدة.



فيما يضم المهرجان فعاليات ومسابقات مختلفة تقام في عدة أيام، وتتنوع الأفلام المشاركة في المهرجان بين المحلية والعربية والأجنبية من مختلف أنحاء العالم؛ للتركيز على عدد مختلف من القضايا الفلسطينية الوطنية والإنسانية محلياً ودولياً.



