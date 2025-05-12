جيش الاحتلال يعلن انتهاء الاستعدادات لاستقبال عيدان ألكسندر من وفد الصليب الأحمر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إنهاء استعداداته لاستقبال المحتجز عيدان ألكسندر من وفد الصليب الأحمر، ونقله إلى منطقة الاستقبال في «رعيم»، حيث سيحصل على رعاية طبية أولية، إلى جانب فترة استراحة قصيرة قبل لقائه بعائلته.

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، اليوم الاثنين، قدّرت مصادر في الجيش الإسرائيلي أن عملية تسليم الأسير ألكسندر، ستجري في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت إلى أن مركبات الصليب الأحمر ستصل إلى نقطة التسلم، وتنقل ألكسندر إلى المنطقة العازلة، ثم تسلمه لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بهبوط مروحية عسكرية في ريعيم بغلاف غزة استعدادا لاستقبال المحتجز مزدوج الجنسية.

وفي وقت سابق، أعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، أنه تقرر الإفراج عن الجندي الإسرائيلي، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، عيدان ألكسندر، اليوم الاثنين.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور على منصة «تروث سوشيال»، الأحد، أن الجندي ألكسندر سيعود قريبا إلى عائلته، معربا عن شكره لكل من ساهم في تحقيق هذا «التطور المهم».

ووصف ترامب قرار حماس بالإفراج عن ألكسندر بأنه «بادرة حسن نية» ردا على جهود بلاده والوسطاء مصر وقطر، كما أعرب عن أمله في أن يكون هذا التطور من أولى الخطوات اللازمة لإنهاء الصراع.