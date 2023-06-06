الهند تؤكد ضرورة بناء التعاون مع ناميبيا على أساس الإرادة السياسية والشراكة في مجال التنمية

أكد وزير الشئون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، اليوم، ضرورة بناء التعاون بين الهند وناميبيا على أساس الإرادة السياسية الحسنة وتزايد الشراكة في مجال التنمية.

وذكر وزير الشئون الخارجية الهندي -في معرض تدوينة له على موقع التدوين المصغر "تويتر"- أنه شارك اليوم في رئاسة أول لجنة مشتركة للتعاون بين الهند وناميبيا، وذلك بمشاركة نائبة رئيس وزراء ناميبيا ووزيرة خارجيتها نيتامبو ناندي إنديتواه، حيث تم بحث سبل دفع العلاقات بين البلدين إلى الأمام في مجالات الطاقة والنقل والأمن الغذائي والاتصالات والتكنولوجيا والثقافة والهيدروجين الأخضر.

وأضاف الوزير الهندي أن وجهات النظر بين الجانبين كانت متماثلة بشأن القضايا الإقليمية والعالمية، وتم الاتفاق على ضرورة العمل معاً خلال المنتديات الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الشئون الخارجية الهندي كان قد وصل إلى مدينة ويندهوك عاصمة ناميبيا في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، حيث عبَّر عن تطلعه إلى أن تكون هذه الزيارة زيارة مثمرة وأن تساعد على دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام.