أحمد شيبة يحتفل بزفاف نجله في الإسكندرية

احتفل الفنان أحمد شيبة بحفل زفاف ابنه محمود على فتاة من خارج الوسط الفنى تدعى أمينة، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية.

ودخل المطرب الشعبي أحمد شيبة، في نوبة بكاء خلال احتفاله بزفاف نجله واحتضانه.

وحرص عدد من نجوم الفن على مشاركة أحمد شيبة فرحته بزفاف نجله، ومنهم: مصطفى قمر، وشاندو، ومحمد عز، وطاهر أبو ليلة، ومحمد سليمان، وعمرو الجزار.

وكان طرح أحمد شيبة التريو الغنائي بعنوان «الصعايدة» الذي يجمعه مع عصام كاريكا والشاعر هشام الجخ، وطرح على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات هشام الجخ، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع حمادة سمير.