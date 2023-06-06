المدير التنفيذي لاتحاد الكرة يكشف حقيقة خلاف الدرندلي مع جمال علام بشأن السفر للمغرب

قال وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، إن هناك تواصلا مستمرا مع إدارة النادي الأهلي من قبل مواجهة الذهاب أمام الوداد المغربي، وتم مساندته ودعمه من أجل وجود حضور جماهيري كامل في مدرجات ستاد القاهرة الدولي.

وأضاف العطار في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "مجلس إدارة الاتحاد برئاسة جمال علام، يساند ويدعم النادي الأهلي بكافة الطرق، ونتمنى له التوفيق وحصد اللقب القاري يوم الأحد المقبل".

وتابع: "منذ عدة سنوات والسوشيال ميديا تصدر أخبارا غريبة، وهناك مبالغة كبيرة فيما تردد حول وجود خلافات في اتحاد الكرة بشأن السفريات للخارج، الخلاف بين جمال علام وخالد الدرندلي بسبب الرغبة في عدم السفر من الأساس إلى الخارج".

وواصل: "اليوم منتخب الصالات يسافر للمشاركة في السعودية واعتذر اللواء مشهور وسافر محمد أبوالوفا والذي لم يكن يريد السفر من الأساس، الخلاف كان بسبب عدم الرغبة في السفر للخارج، ورئاسة البعثات دائما مسئولية كبيرة جدا".

وزاد: "خالد الدرندلي سيكون مع بعثة منتخب مصر في المغرب لمواجهة غينيا يوم 14 يونيو، بينما جمال علام مدعو لحضور المباراة النهائية في كازابلانكا، والتداخل بين السفريتين هو سبب (اللبس) في الموضوع".

وتابع: "الدرندلي وجمال علام متواجدان في المغرب لدعم النادي الأهلي، وسوف يغادران القاهرة يوم 10 يونيو الجاري إلى كازابلانكا".

وأتم: "جمال علام لن يتواجد في السعودية مع منتخب الصالات، وهو عضو في لجنة الصالات بالاتحاد العربي لكرة القدم فقط".