الكرملين: قراصنة قاموا بتزييف خطاب تلفزيوني لبوتين عن هجوم على روسيا

قال الكرملين اليوم الاثنين إن خطابا طارئا بثه التلفزيون والإذاعة للرئيس فلاديمير بوتين وأعلن خلاله أن أوكرانيا غزت روسيا كان نتيجة لهجوم قراصنة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، وفقا لخدمة تاس الإخبارية التي تديرها الدولة، إن بوتين "بالتأكيد" لم يوجه أي نداء للشعب وتم وقف بث القراصنة والذي أذيع في العديد من الشبكات". ولا توجد إشارة على الأشخاص الذين ربما تورطوا في ذلك والكيفية التي تم بها دمج صوت الرئيس بوتين وصورته في البث، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت الرسالة المصورة والإذاعية فيما يبدو بوتين وهو يخاطب الروس قائلا "أخوتي وأخواتي" ويعلن الأحكام العرقية في مناطق بيلجورود وبريانسك وكورسك في أعقاب ما قال إنه غزو أوكراني بدعم من أسلحة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بدء في الساعة 4 صباحا.