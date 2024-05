وزير الاتصالات الإسرائيلي يتراجع: إلغاء مصادرة معدات أسوشيتد برس وإعادتها للوكالة

أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قارعي، أنه أمر بإلغاء مصادرة معدات وكالة أسوشيتد برس الأمريكية وإعادتها للوكالة، وذلك بعد قراره الذي أثار ضجة كبيرة.

ونشر الوزير الإسرائيلي نص البيان الصادر عن وزارته، وذلك عبر حسابه على منصة «إكس»: «تحركت وزارة الاتصالات اليوم، لمصادرة معدات وسائل الإعلام التي نقلت لقناة الجزيرة معلومات عن مواقع قواتنا شمال قطاع غزة، مما يعرض الجنود المتواجدين في الميدان للخطر، رغم التحذيرات المتكررة في هذا الشأن»، في إشارة إلى معدات وكالة أسوشييتد برس.

وأضاف البيان: «تمت أعمال وزارة الاتصالات وفق الآراء الأمنية وقرار الحكومة، لكن وزارة الدفاع طلبت إعادة النظر في مسألة البث من مواقع حساسة وتأثيرها على المخاطر التي تتعرض لها قواتنا».

وتابع البيان: «على ضوء ذلك، أمر وزير الاتصالات بإعادة الأجهزة إلى وكالة أسوشيتد برس في هذه المرحلة، لحين الحصول على الرأي الأمني ​​وإعادة النظر في الموضوع».

وكانت وكالة أسوشيتد برس للأنباء قد أفادت بأن سلطات الاحتلال صادرت بعض معداتها اليوم الثلاثاء، وأوقفت بثها الحي الذي يظهر المشهد في شمال قطاع غزة من موقع في مستوطنة سديروت، بحجة مخالفة قانون إعلامي. وقالت الوكالة الأمريكية إنها تشجب بأشد العبارات أفعال الحكومة الإسرائيلية لإيقاف بثها الحي المستدام الذي يظهر المشهد في غزة ومصادرة معداتها.

وأضافت أن هذا الإيقاف لا يستند إلى محتوى البث، بل هو استخدام تعسفي من قبل الحكومة الإسرائيلية لقانون المؤسسات الإعلامية الأجنبية.

وتابعت: «نحث السلطات الإسرائيلية على إعادة معداتنا، وتمكيننا من إطلاق البث الحي مجددا وعلى الفور، حتى نتمكن من استئناف تقديم هذه الصحافة المرئية المهمة لآلاف من وسائل الإعلام حول العالم».

وأوضحت الوكالة أن السلطات الإسرائيلية اتهمتها بمخالفة القانون المذكور عبر تزويد شبكة الجزيرة الإعلامية بالصور، وتابعت: «الجزيرة واحدة من آلاف المؤسسات التي تحصل على صور البث الحي من الوكالة ومن غيرها من الوكالات الإخبارية».

BREAKING: Israeli officials seize AP equipment and take down live shot of northern Gaza, citing new media law. https://t.co/EcxMVtrWA6