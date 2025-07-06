أشرف قاسم: تأخر الزمالك في حسم ملف زيزو كان خطأ إداريا

اعترف أشرف قاسم، نجم الزمالك السابق، باستيائه للغاية من طريقة إدارة مسؤولي ناديه لملف أحمد مصطفي زيزو، لاعب الفريق السابق الذي انتقل للأهلي مجانًا.

وقال أشرف قاسم في تصريحات تليفزيونية: «مستاء للغاية لأن النادي فرط في أحد أبرز لاعبيه دون استفادة مالية، في ظل ضعف القدرة على تلبية طلباته المادية.. وتأخر الزمالك في حسم ملف زيزو كان خطأ إداريًا واضحًا».

وأضاف: «المنطق يقول إنه كان على إدارة النادي التفاوض مع زيزو قبل نهاية عقده بسنة كاملة، هذا الملف كان يجب أن يُحسم مبكرًا».

وتابع: «في الوقت نفسه أرى أن زيزو لم يكن واضحًا مع إدارة الزمالك، وكان من الأفضل أن يُعلن موقفه أمام الجماهير بوضوح، سواء بالاستمرار أو الرحيل».

وأتم: «كنت أفضل أن يتم بيع زيزو حينها، لأن النادي لم يكن يملك القدرة المالية على تجديد عقده بالشروط التي طلبها، وبالتالي كان من الأفضل تحقيق استفادة مالية بدلاً من رحيله مجانًا».