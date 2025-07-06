ارتفاع عدد ضحايا فيضانات تكساس إلى 67 قتيلا

أفادت مصادر رسمية في الولايات المتحدة، الأحد، بأن عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت ولاية تكساس ارتفع إلى 67 قتيلاً حتى الآن.

ووفقًا للمعلومات التي نشرها مسئولون بمقاطعة كير في تكساس، فقد تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في الرابع من يوليو الجاري بوقوع فيضانات مدمرة، فيما ارتفعت حصيلة القتلى إلى 67 شخصًا.

وفي تصريحات صحفية، أوضح قائد شرطة مقاطعة كير، لاري لايثا، أن مياه نهر "جوادالوبي" ارتفعت بشكل مفاجئ بمقدار 8 أمتار يوم الجمعة الماضي نتيجة هطول أمطار غزيرة، ما أدى إلى جرف أحد المخيمات.

وأضاف لايثا أن 11 شخصًا من المخيمين لا يزالون في عداد المفقودين حتى اللحظة، مؤكدًا استمرار جهود فرق الإنقاذ للعثور عليهم.

وشددت السلطات على أن عمليات البحث والإنقاذ ستتواصل دون توقف حتى يتم العثور على جميع المفقودين في المنطقة المنكوبة.

وكانت آخر حصيلة ضحايا أعلن عنها في وقت سابق من الأحد، هي 51 شخصا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق حالة "الكارثة الكبرى" في ولاية تكساس حيث تقع المقاطعة المنكوبة، وأصدر مرسومًا رسميًا لتسهيل وصول الدعم الفيدرالي.

يُذكر أن نهر "جوادالوبي" في مقاطعة كير، جنوب ولاية تكساس، فاض نتيجة هطول أمطار شديدة ومفاجئة في الرابع من يوليو، ما أسفر عن دمار واسع النطاق.

وأعلن حاكم الولاية، جريج أبوت، عبر حسابه في منصة "إكس"، أنهم جنّدوا جميع الموارد المتاحة للتعامل مع آثار الفيضانات، في حين أفادت السلطات المحلية بوجود نحو 50 ألف شخص في منطقة الكارثة، مع استمرار عمليات الإنقاذ.

في المقابل، وجّه مسئولون محليون من الحزب الجمهوري في الولاية انتقادات لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية، محمّلين إياها مسؤولية عدم إطلاق التحذيرات اللازمة وعدم تقديم تنبؤات دقيقة قبل وقوع الفاجعة، وذلك في ظل خفض ميزانيتها ضمن سياسة التقشف التي ينتهجها الرئيس ترامب.