ماليزيا: مقتل مشتبه به يُعتقد أنه من عصابة جانج 36 خلال مواجهة مع الشرطة

لقي رجل يُعتقد أنه عضو في عصابة "جانج 36" حتفه برصاص الشرطة في منطقة سونجاي بيتاني الماليزية، خلال عملية خاصة نفذتها وحدة التحقيقات الجنائية الاتجادية، بحسب ما أفادت به مصادر أمنية.

وبحسب صحيفة ذا نيو ستريتس تايمز الماليزية، فإن الرجل (34 عاما) لديه سجل إجرامي يشمل 30 تهمة، وقتل في تبادل لإطلاق النار عندما حاصرته الشرطة الاتحادية التابعة لقسم التحقيقات الجنائية، خلال عملية خاصة نُفذت نحو الساعة 0750 مساء في بندر بوتيري جايا، التابعة لمنطقة سونجاي بيتاني.

ووفقا لمصادر، كانت العصابة تعتمد أسلوبا دقيقا في اختيار أهدافها، التي شملت محلات المجوهرات والأسواق الكبرى والمصانع والمنشآت التجارية الأخرى، حيث كانت تترصد الهدف لاختيار أفضل وقت للهجوم.

وقالت المصادر: "بمجرد جمع المعلومات الكافية، كانت العصابة تبدأ التخطيط ثم تتوجه إلى الموقع، حيث يركنون مركباتهم أمام المبنى ويقتحمونه بسرعة وهم يحملون الأسلحة."

وأضاف المصدر أن المهاجمين كانوا يرتدون أقنعة لإخفاء هوياتهم، ويتوجهون مباشرة نحو صناديق النقود أو مناطق التخزين، ويجبرون الموظفين على تسليم الممتلكات الثمينة.

وأوضح أن العاملين في تلك المنشآت كانوا يشعرون بخطر حقيقي على حياتهم، مما يدفعهم للاستجابة فورا لمطالب اللصوص.

وأظهرت التحقيقات أن زعيم العصابة يُعتقد أنه عضو في عصابة "جانج 36" السرية، وأنه كان نشطا منذ عام 2022. وتشير التقديرات إلى أن عدد أفراد العصابة يتجاوز العشرة أشخاص.