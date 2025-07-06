فان در بويل ينتزع صدارة طواف باريس

انتزع الهولندي ماتيو فان در بويل، نجم فريق ألبيسين، فوزًا مثيرًا في المرحلة الثانية من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، متفوقًا على السلوفيني تادي بوجاتشار، حامل اللقب، في سباق حبس الأنفاس بمدينة بولون-سور-مير، الأحد.

وجاء فوز فان در بويل بعد صراع شرس بين نحو 30 متسابقًا في الكيلومترين الأخيرين، ليحرم بوجاتشار من تحقيق انتصاره الـ100 في مسيرته، ويعتلي صدارة الترتيب العام، منتزعًا القميص الأصفر من زميله البلجيكي ياسبر فيليبسن، الفائز بالمرحلة الافتتاحية السبت.

وحقق فان در بويل فوزه الثاني في تاريخ مشاركاته بطواف فرنسا، بعدما سبق له الفوز بالمرحلة الثانية من نسخة 2021، والتي احتفظ بعدها بالقميص الأصفر لستة أيام.

وعقب السباق، قال فان در بويل: "الفوز مجددًا بعد أربع سنوات من آخر فوز، أمر رائع. في السنوات الأخيرة، حاولت الوصول إلى هنا وأنا في قمة مستواي، لكنني لم أحقق ذلك قط".

وجاء الدنماركي يوناس فينجيجارد، بطل النسخة الماضية، في المركز الثالث، خلف بوجاتشار الثاني، بينما حل الفرنسي رومان جريجوار رابعًا، ومواطنه جوليان ألافيليب خامسًا.

ورغم فقدانه القميص الأصفر، سيبدأ فيليبسن سباق الإثنين بالقميص الأخضر، الذي يُمنح للمتسابق الأسرع.

في المقابل، نال بوجاتشار قميص "ملك الجبال"، بعد تصدره التلال الأربع في مرحلة الأحد، ليصعد بدوره إلى منصة التتويج، ويحتل المركز الثاني في الترتيب العام خلف فان در بويل، بينما جاء فينجيجارد ثالثًا بفارق ثانيتين فقط.

وتُقام المرحلة الثالثة من الطواف، الإثنين، على مسافة 178 كلم وصولًا إلى دانكيرك، وسط توقعات بصراع جماعي في ظل طبيعة المسار المسطح.