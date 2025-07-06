الكويت وسوريا تبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية

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بحث وزيرا خارجية الكويت عبد الله الیحیا، الأحد، مع نظيره السوري أسعد الشيباني العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات الإقليمية والدولية.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان نشرته على منصة "إكس"، أن الوزير الیحیا أجرى اليوم الأحد اتصالا هاتفيا مع نظيره السوري أسعد الشیباني.

وفي المكالمة الهاتفية، بحث الجانبان "العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين وأطر تعزيزها"، وفق البيان.

وأوضحت الخارجية أن الوزيرين بحثا أيضا "آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

ويأتي هذا اللقاء في ظل مساعي الحكومة السورية الجديدة لتوطيد علاقاتها مع الدول الإقليمية والدولية.