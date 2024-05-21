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بيراميدز يكشف مستجدات إصابة علي جبر

زيـاد الميرغني
نشر في: الثلاثاء 21 مايو 2024 - 10:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 مايو 2024 - 10:03 م

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن خضوع علي جبر مدافع وقائد الفريق لفحوصات طبية، تحت إشراف أحد أفضل الأطباء في مدينة ميونيخ بألمانيا، لمتابعة حالة الإصابة التي يعاني منها اللاعب والتي أبعدته عن المباريات طوال الفترة الماضية.

وأوضح المنيري عن أنه بعد الفحص مع الطبيب الألماني، أكد معاناة علي جبر من إصابة في عضلات أسفل البطن، بجانب مزق في العضلة الضامة، ويتطلب الأمر بقائه في ميونيخ لمدة 10 أيام يخضع خلالها لمزيد من الفحوصات والتأهيل والحقن قبل العودة إلى القاهرة.

شدد المنيري على أن الطبيب المعالج وضع برنامجا تأهيليا لعلي جبر بعد العودة من ألمانيا، مدته شهر، سيقوم بتنفيذه بشكل كامل في الإمارات، تمهيدا للعودة للتدريبات الجماعية والمباريات في الفترة المقبلة.


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