أنقرة ترد على وزير الدفاع الإسرائيلي: تصريحاته بحق أردوغان مؤشر على العجز السياسي

وصف رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران، الأحد، تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بحق أردوغان بأنها مؤشر على "العجز السياسي" قبيل انتخابات إسرائيل.





وقال دوران إن "التصريحات الوقحة لوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، التي تستهدف فخامة رئيسنا السيد رجب طيب أردوغان وبلادنا، تعتبر مؤشرا على العجز السياسي قبيل الانتخابات المقبلة في إسرائيل".

وأضاف أن "الاتهامات الباطلة الموجهة ضد تركيا لا يمكنها أن تغطي على السجل الإبادي للحكومة الإسرائيلية في غزة والسياسات العدوانية التي تمارسها في منطقتنا".

ورأى المسؤول التركي أن "تهديد كاتس الصريح بقتل الشخصيات المشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار والسلام هو تجسيد جديد للمفهوم الإسرائيلي الذي يتجاهل القانون الدولي". وتابع: "إن هذا النهج غير المسؤول هو استخفاف علني بالرأي العام الدولي".

وأكد دوران أن تركيا "ستواصل، بقيادة فخامة رئيسنا السيد رجب طيب أردوغان، الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والعدالة والسلام الدائم". وشدد على أن "تهديدات الحكومة الإسرائيلية واستفزازاتها وحملات التشويه التي تقوم بها لن تغير موقف بلادنا المنحاز إلى الحق والعدالة".



وجاء رد دوران هذا بعد أن هاجم كاتس الرئيس التركي في منشور على منصة "إكس" الأحد، واتهمه بمواصلة "فرش السجاد الأحمر لقتلة ومغتصبي حماس"، ودعم أنشطة الحركة من الأراضي التركية بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين، بحسب تعبيره.

وفي المنشور نفسه، هدد كاتس رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، قائلا إن دوره سيأتي، وإنه سيلحق بإسماعيل هنية ورفاقه "في أعماق الجحيم". وقد اغتيل هنية، الرئيس السابق للمكتب السياسي للحركة، في طهران في يوليو 2024.

وأرفق كاتس منشوره بصور، بينها صورة تجمع أردوغان بهنية تعود إلى عام 2024، وأخرى للقاء مع الحية خلال عام 2026.