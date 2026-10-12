القضاء الأمريكي يلزم إدارة ترامب بوقف إعلانات ترويجية ممولة حكوميا

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أصدرت قاضبة أمريكية أمرا لإدارة الرئيس دونالد ترامب يوم الأحد بإلغاء الإعلانات التلفزيونية الممولة من أموال دافعي الضرائب والتي تروج لرسالته السياسية.