القضاء الأمريكي يلزم إدارة ترامب بوقف إعلانات ترويجية ممولة حكوميا

عمرو موسى: ما يحدث في المنطقة تهديد خطير وعاجل ويؤثر على الحياة اليومية المصرية

عمرو موسى: مصر لم تنضم لتحالف مكة من باب التروي وهذا موقف سليم

عمرو موسى: الاعتداءات على السعودية لا يمكن السكوت عليها.. والدول العربية عليها إيصال هذه الرسالة لترامب

طارق فهمي عن الجولة الآسيوية للرئيس السيسي: الدول الثلاث تنافست في الترحيب به