 القضاء الأمريكي يلزم إدارة ترامب بوقف إعلانات ترويجية ممولة حكوميا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القضاء الأمريكي يلزم إدارة ترامب بوقف إعلانات ترويجية ممولة حكوميا

د ب أ
نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2026 - 3:27 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2026 - 3:27 ص

  أصدرت قاضبة أمريكية أمرا لإدارة الرئيس دونالد ترامب يوم الأحد بإلغاء الإعلانات التلفزيونية الممولة من أموال دافعي الضرائب والتي تروج لرسالته السياسية.


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