 توقف حركة الطيران مؤقتاً في مطارات موسكو بسبب مسيرات أوكرانية - بوابة الشروق
الإثنين 12 أكتوبر 2026 3:41 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم القمة الـ133؟

النتـائـج تصويت

توقف حركة الطيران مؤقتاً في مطارات موسكو بسبب مسيرات أوكرانية

د ب أ
نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2026 - 3:30 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2026 - 3:30 ص

  أوقفت مطارات موسكو الأربعة حركة الطيران مؤقتاً مساء الأحد بسبب اقتراب طائرات مسيرة أوكرانية، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية /تاس/.

وتم إلغاء جميع عمليات الهبوط والإقلاع في مطارات شيريميتيفو وفنوكوفو ودوموديدوفو وجوكوفسكي لفترة قصيرة.

وأعيد توجيه 25 طائرة قادمة على الأقل إلى مطارات أخرى خلال هذه الفترة، قبل أن يتم رفع حالة التأهب في جميع المطارات في وقت متأخر من المساء، وفقاً لوكالة /تاس/.

ووفقا لعمدة موسكو سيرجي سوبيانين، تم إسقاط 23 طائرة مسيرة أوكرانية على الأقل كانت تتجه نحو العاصمة الروسية قبل وصولها إلى حدود المدينة.

ومع ذلك، لم يحدد سوبيانين ما إذا كانت المسيرات قد اخترقت الدفاعات الجوية أو تسببت في أي أضرار.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك