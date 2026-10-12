توقف حركة الطيران مؤقتاً في مطارات موسكو بسبب مسيرات أوكرانية

أوقفت مطارات موسكو الأربعة حركة الطيران مؤقتاً مساء الأحد بسبب اقتراب طائرات مسيرة أوكرانية، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية /تاس/.

وتم إلغاء جميع عمليات الهبوط والإقلاع في مطارات شيريميتيفو وفنوكوفو ودوموديدوفو وجوكوفسكي لفترة قصيرة.

وأعيد توجيه 25 طائرة قادمة على الأقل إلى مطارات أخرى خلال هذه الفترة، قبل أن يتم رفع حالة التأهب في جميع المطارات في وقت متأخر من المساء، وفقاً لوكالة /تاس/.

ووفقا لعمدة موسكو سيرجي سوبيانين، تم إسقاط 23 طائرة مسيرة أوكرانية على الأقل كانت تتجه نحو العاصمة الروسية قبل وصولها إلى حدود المدينة.

ومع ذلك، لم يحدد سوبيانين ما إذا كانت المسيرات قد اخترقت الدفاعات الجوية أو تسببت في أي أضرار.