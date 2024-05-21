الأمم المتحدة: تقارير قطع إسرائيل بث أسوشيتد برس صادمة

وصف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الثلاثاء، تقارير قطع إسرائيل بث وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية بـ"صادمة"، مؤكدا أنه يجب السماح لجميع المؤسسات الإخبارية بأداء عملها "بحرية ودون مضايقات".

وقال دوجاريك، في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة "الأناضول" للأنباء: "رأيت التقارير في الصحافة الإسرائيلية هذا الصباح، بصراحة، إنها صادمة للغاية"، مضيفاً: "أعتقد أن المؤسسات الإعلامية، بما فيها أسوشيتد برس، يجب أن تكون قادرة على القيام بعملها بحُرية ودون أي مضايقات".

جاء تصريحات دوجاريك بعدما استولى مسئولون إسرائيليون، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، على معدات بث تابعة للوكالة الأمريكية في جنوب إسرائيل، بتهمة انتهاك قانون الإعلام الجديد من خلال تقديم الصور لقناة "الجزيرة" التي سبق أن أوقف بثها بموجب القانون ذاته.

لكن الوكالة الأمريكية أدانت في بيان قطع بثها المباشر ووصفته بأنه "استخدام تعسفي" لقانون البث الأجنبي الإسرائيلي الجديد الذي يسمح بحظر عمل المؤسسات الإعلامية بذريعة أنها "تضر" بأمن إسرائيل.

وأكدت أن "قناة الجزيرة هي من بين آلاف العملاء الذين يتلقون بث فيديو مباشر من الوكالة وغيرها من المؤسسات الإخبارية".

ومطلع أبريل الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بأغلبية 71 عضوا من أصل 120، ومعارضة 10، بالقراءة الثانية والثالثة، على مشروع قانون قدمه وزير الاتصالات شلومو كرعي، يسمح بوقف بث وسائل الإعلام الأجنبية في البلاد، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية.

وينص القانون على أنه "إذا اقتنع رئيس الوزراء بأن قناة أجنبية تضر بالبلاد فيمكن التحرك ضدها"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ويسمح القانون لوزير الاتصالات، بعد موافقة رئيس الوزراء، بإصدار أمر بوقف بث قناة أجنبية إذا اقتنع بأن محتواها يمس فعلا بأمن إسرائيل.



