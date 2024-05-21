وزارة النقل: معدية أبو غالب محرر لها 3 محاضر لإيقاف تشغيلها

قالت وزارة النقل إنه في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، وأثناء تراكي المعدية غير الآلية (المنيا 6) والتي تعمل بالواير بين البرين (وردان – أبوغالب) بنطاق محافظتي المنوفية/ الجيزة أعلى الرياح البحيري، وأثناء رسو العبارة قام سائق سيارة (ميكروباص) محمل بعدد 26 راكبا بمغادرة المركبة دون تأمين وقوفها، وقام بالتشاجر مع أحد المواطنين، وأثناء الرسو تحرك الميكروباص للخلف وسقط في المياه نتيجة عدم تأمين وقوف المركبة.

وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن المعدية المشار إليها محرر لها 3 محاضر لإيقاف تشغيلها، آخرها بتاريخ ٣ مارس الماضي، بواسطة لجنة من مهندسي الهيئة العامة للنقل النهري وشرطة البيئة والمسطحات.

وأوضحت الوزارة أنه تم دفع لجنة عاجلة مشتركة مع شرطة المسطحات المائية لغلق كل المعديات المنتهية ترخيصها، والتي لم تتوافر فيها اشتراطات الأمن والسلامة وتكليف هيئة الطرق والكباري بقطع وإلغاء الطرق المؤدية إلى هذه المعديات.