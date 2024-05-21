أحمد الفيشاوي ومي سليم في العرض الخاص لفيلم بنقدر ظروفك

وصل الفنان أحمد الفيشاوي والفنانة مي سليم إلى العرض الخاص لفيلم "بنقدر ظروفك"، الذي يقام حاليا بأحد سينمات مدينة ٦ أكتوبر.

وحرص على حضور العرض الخاص أيضا، الفنان محمد محمود، والفنان إبرام سمير، والمؤلف سمير النيل.

ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض المصرية غدا الأربعاء، الموافق ٢٢ من شهر مايو الجاري، على أن يعرض في سينمات الخليج، والأردن، وسوريا، والعراق بدءا من يوم الخميس، الموافق ٢٣ من الشهر ذاته.

العمل تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول هموم المواطن المصري، خاصة في ظل غلاء الأسعار، وجشع التجار، وهبوط بعض طبقات المجتمع.

"بنقدر ظروفك" بطولة: أحمد الفيشاوي، ومي سليم، ونسرين طافش، ومحمود حافظ، ومحمد محمود، وهو من تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، وإنتاج شركة كولومبيا للإنتاج الفني.