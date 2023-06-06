كوكو جوف تتحدى شفيونتيك في رولان جاروس

أكدت لاعبة التنس الأمريكية كوكو جوف أنها تتطلع لتطوير مستواها في مواجهة النجمة البولندية ايجا شفيونتيك في دور الثمانية ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس).

وكانت كوكو جوف قد وصلت إلى النهائي للمرة الأولى في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى عبر نسخة العام الماضي من رونلان جاروس لكنها خسرت أمام شفيونتيك التي توجت حينذاك بلقبها الثاني في البطولة الفرنسية.

وحققت شفيونتيك ستة انتصارات دون هزيمة في سجل مبارياتها أمام كوكو جوف التي لم تفز بأي مجموعة أمام شفيونتيك.

وقالت كوكو جوف :"بأمانة، منذ العام الماضي، أرغب في مواجهتها، خاصة في هذه البطولة."

واضافت :"كنت مقتنعة بأن هذا سيحدث لأنني كنت عازمة على تقديم مستويات جيدة كما أنها تقدم مستويات جيدة. وبالطبع لم أكن أعرف ما ستسفر عنه القرعة."

وتابعت كوكو جوف في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي غيه ميديا" :"لكنني مقتنعة بأنه إذا أردت أن تكون الأفضل، فعليك أن تتغلب على الأفضل. وأعتقد أيضا أنك إذا أردت التطور، يجب أن تواجه الأفضل."

وأضافت اللاعبة الأمريكية الشابة :"تطورت كثيرا عن العام الماضي، وكذلك هي. أعتقد أنها ستكون مواجهة كبيرة بالنسبة لنا، وبالنسبة للجماهير أيضا."

وتأهلت جوف إلى دور الثمانية ببطولة فرنسا المفتوحة للموسم الثالث على التوالي بعدما تغلبت على أنا كارولينا شميدلوفا 7 / 5 و6 / 2 أمس الاثنين في الدور الرابع للبطولة.